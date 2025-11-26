Стало известно об исчезновении еще одного Усольцева. Об этом пишет aif.ru.
В Полевском Свердловской области родственники и полиция разыскивают 30-летнего Романа Усольцева, пропавшего без вести 27 октября. Как выяснилось, мужчина страдает серьёзным ментальным расстройством и не способен к самостоятельной жизни, что заставляет его сестру опасаться худшего.
По информации сестры пропавшего, Анастасии, Роман после смерти отца в 2024 году остался работать и жить в Полевском у работодателя. Из-за диагноза «умственная отсталость» ему было трудно устроиться на работу, и он «перебивался шабашками».
«Рома абсолютно несамостоятельный человек… Он даже в поликлинику самостоятельно обратиться не может. Нет такого навыка», — поделилась переживаниями Анастасия. Она опасается, что братом могли воспользоваться злоумышленники.
Местные жители подтверждают, что видели мужчину в городе. Одна из жительниц Полевского также сообщила о ходящих в городе слухах о возможном похищении, однако достоверность этой информации не подтверждена.
Напомним, что нашумевшую семью Усольцевых — Сергея, его супругу Ирину и дочь Арину ищут в Партизанском районе Красноярского края с 28 сентября. Они отправились в поход с собакой в районе проселка Кутурчин и пропали. Расследуется уголовное дело об их исчезновении.
