В Красноярском крае 9-летний мальчик похитил 28 баночек с жидкостью для вейпа

В селе Дзержинское девятилетний мальчик вместе с другом четыре раза проник в дом местного жителя и похитил 28 баночек с жидкостью для электронных сигарет. Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, все произошло еще в августе 2025 года.
Школьник растет в благополучной семье, однако за месяц до серии хищений его поставили на учет за избиение одноклассницы и курение сигарет. Как можно понять, предупреждения и разговоры положительного эффекта не дали.
Поступок хулигана квалифицировали как общественно опасное деяние. Суд, учитывая позицию прокурора, отправил мальчика в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток.
На его старшего товарища завели уголовное дело.