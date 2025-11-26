Ричмонд
Водитель и ребенок пострадали: массовая авария произошла на Ракитовском шоссе в Самаре

На Ракитовском шоссе в Самаре 25 ноября столкнулись четыре легковушки.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 25 ноября произошла массовая авария на Ракитовском шоссе. По данным ГУ МВД России по Самарской области, столкнулись четыре автомобиля. ДТП произошло около 16.40.

«50-летний водитель автомобиля Lada Granta ехал по Ракитовскому шоссе со стороны Московского шоссе в направлении проспекта Карла Маркса и наехал на стоящий автомобиль Geely под управлением 27-летней женщины», — говорится в пресс-релизе регионального МВД.

От удара второй автомобиль отбросило на встречку, где он врезался в Volkswagen Polo, за рулем которого был 32-летний водитель, а его, в свою очередь, отбросило на Volkswagen Tiguan, которым управлял 29-летний мужчина.

В этом ДТП пострадали двое — женщина-водитель Geely и ее несовершеннолетний пассажир. Их госпитализировали. Во всех обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.

А на улице Мориса Тореза в Самаре сбили 13-летнюю девочку.