Подозреваемый во взятках красноярский чиновник может получить 9 лет колонии

Для осуществления этого плана в научные учреждения направлялись коммерческие предложения от имени фирмы, а чиновник рекомендовал заключать контракты именно с ней. Таким образом, коммерсанты заключили 33 госконтракта на общую сумму 930,4 млн рублей, из которых более 597,1 млн рублей — это стоимость техники. Чиновнику коммерсанты обещали передать всего 11,94 млн рублей. К моменту задержания он успел получить 6,85 млн рублей.