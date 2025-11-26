Подозреваемый во взятках красноярский чиновник может получить 9 лет колонии

В Красноярском крае прокурор запросил для экс-замдиректора департамента Минобрнауки РФ 9 лет колонии за получение взятки при содействии в госзакупках лизинга сельскохозяйственной техники.
Прокурор края Роман Тютюник выступил в прениях сторон по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки России и руководителя ООО «КМ-ФИНАНС». Их обвиняют в даче (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в 2022 году 34-летний чиновник предложил исполнительному директору компании помочь выиграть тендер, позволяющий заключать контракты на закупку сельхозтехники в лизинг. За свое покровительство он потребовал взятку — 2% от стоимости поставляемой техники. Деньги перечислялись на счета подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей.
Для осуществления этого плана в научные учреждения направлялись коммерческие предложения от имени фирмы, а чиновник рекомендовал заключать контракты именно с ней. Таким образом, коммерсанты заключили 33 госконтракта на общую сумму 930,4 млн рублей, из которых более 597,1 млн рублей — это стоимость техники. Чиновнику коммерсанты обещали передать всего 11,94 млн рублей. К моменту задержания он успел получить 6,85 млн рублей.
Руководитель краевой прокуратуры настаивал на наказании в 8 и 9 лет лишения свободы для подсудимых с отбыванием в колонии строгого режима. Дополнительно им предлагают запретить занимать определенные должности сроком на 8 лет каждому и выплатить штраф в размере взятки — 11,9 млн рублей. Также прокурор края предложил суду конфисковать денежные средства в размере эквивалента полученной взятки — 6,8 млн рублей.
Роман Тютюник подчеркнул: «Взятка чиновника — предательство службы и удар по власти. За это — только жесткое наказание и лишение должностей. Представленные защитой характеристики и данные о благотворительной деятельности не должны смягчать наказание, ведь щедрость подсудимого проявилась только после возбуждения дела».