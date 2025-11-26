Минобороны РФ сообщило об уничтожении 33 украинских БПЛА за ночь

Над территорией Белгородской области было сбито 13 БПЛА, над Воронежской областью — 10 беспилотников. Ещё четыре аппарата уничтожены в небе над Липецкой областью и один — над Брянской областью. Кроме того, пять воздушных целей были нейтрализованы над акваторией Чёрного моря.
А в ночь на 25 ноября ПВО отразила одну из самых массированных атак ВСУ. Дежурные расчёты поэтапно гасили массовый налёт украинских беспилотников и в итоге перехватили 249 дронов самолётного типа. Больше всего целей сбили над Чёрным морем — 116 аппаратов.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.