Минобороны РФ сообщило об уничтожении 33 украинских БПЛА за ночь

В течение прошедшей ночи силами противовоздушной обороны было уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Над территорией Белгородской области было сбито 13 БПЛА, над Воронежской областью — 10 беспилотников. Ещё четыре аппарата уничтожены в небе над Липецкой областью и один — над Брянской областью. Кроме того, пять воздушных целей были нейтрализованы над акваторией Чёрного моря.

А в ночь на 25 ноября ПВО отразила одну из самых массированных атак ВСУ. Дежурные расчёты поэтапно гасили массовый налёт украинских беспилотников и в итоге перехватили 249 дронов самолётного типа. Больше всего целей сбили над Чёрным морем — 116 аппаратов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

