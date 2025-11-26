В Ревде у фермера забрали поросят, которые свободно разгуливали по городу

Ревдинский суд удовлетворил ходатайство приставов. Сам фермер на заседание не явился, позиция ФССП нашла поддержку у прокурора, мэрии и ветеринарной службы. Суд принял решение забрать у владельца фермы животных, разгуливавших по городу, и передать их другому фермерскому хозяйству в селе Кленовском. Животных там будут держать до тех пор, пока ревдинский фермер сам не объявится.