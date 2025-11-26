В Ревде у фермера забрали поросят, которые свободно разгуливали по городу

«Решение суда, обязывающее фермера ликвидировать поголовье, привести территорию в порядок и прекратить бесконтрольный выгул животных, вступило в силу 16 июля 2024 года. Однако мужчина не только не исполнил предписания, но и продолжил нарушать закон», — уточнили в свердловском суде.
Приставы привлекали его к административной ответственности, но это не дало результата. Спустя время они снова обратились в суд для изменения порядка исполнения судебного решения — передать полномочия по изъятию животных администрации Ревды.
Ревдинский суд удовлетворил ходатайство приставов. Сам фермер на заседание не явился, позиция ФССП нашла поддержку у прокурора, мэрии и ветеринарной службы. Суд принял решение забрать у владельца фермы животных, разгуливавших по городу, и передать их другому фермерскому хозяйству в селе Кленовском. Животных там будут держать до тех пор, пока ревдинский фермер сам не объявится.
«Это решение позволяет разрешить затянувшийся конфликт и устранить угрозу для экологии и здоровья горожан», — подытожили в суде.