Два человека пострадали при атаке БПЛА в Чувашии, повреждены два жилых дома

Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников в Чувашии, также оказались повреждены два жилых дома. Об этом в среду, 26 ноября, заявил губернатор региона Олег Николаев.
— Пострадали два жителя, один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, — уточнил глава республики.
По его словам, сейчас ситуация находится под контролем, угроза атаки отсутствует. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Временно эвакуированные жители из пострадавших зданий уже возвращаются в свои дома, добавил губернатор в своем Telegram-канале.
В течение ночи российские системы ПВО сбили 33 украинских беспилотника. В частности, 13 аппаратов сбили над территорией Белгородской области, десять — над территорией Воронежской области, пять — над акваторией Черного моря.
Кроме того, ВСУ пытались ударить беспилотными летательными аппаратами по критической инфраструктуре Луганской Народной Республики.