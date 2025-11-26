Ричмонд
Два человека пострадали при атаке БПЛА в Чувашии, повреждены два жилых дома

— Пострадали два жителя, один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, — уточнил глава республики.

По его словам, сейчас ситуация находится под контролем, угроза атаки отсутствует. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Временно эвакуированные жители из пострадавших зданий уже возвращаются в свои дома, добавил губернатор в своем Telegram-канале.

В течение ночи российские системы ПВО сбили 33 украинских беспилотника. В частности, 13 аппаратов сбили над территорией Белгородской области, десять — над территорией Воронежской области, пять — над акваторией Черного моря.

Кроме того, ВСУ пытались ударить беспилотными летательными аппаратами по критической инфраструктуре Луганской Народной Республики.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
