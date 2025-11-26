Мошенники запугали омичку под видом налоговой

Омские правоохранители сообщили в среду, 26 ноября 2025 года, что к ним обратилась женщина с заявлением о похищении у нее более 1,5 млн рублей.
«Изначально омичке позвонил “сотрудник налоговой службы”: из-за проблем с декларацией ей необходимо записаться на прием, назвав код из СМС. После женщину запугали мошенниками, сообщили о взломе кабинета на госуслугах, рассказали о выгрузке ее личных данных, поддержке враждебного государства», — рассказали в ведомстве.
Как заявляется, потом по наводке аферистов женщина оформила два кредита на сумму более 1 млн рублей и перевела их вместе со сбережениями на «резервный» счет.
Потом, по данным силовиков, женщина увидела удаленную переписку и отправилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».