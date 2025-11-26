Мошенники запугали омичку под видом налоговой

«Изначально омичке позвонил “сотрудник налоговой службы”: из-за проблем с декларацией ей необходимо записаться на прием, назвав код из СМС. После женщину запугали мошенниками, сообщили о взломе кабинета на госуслугах, рассказали о выгрузке ее личных данных, поддержке враждебного государства», — рассказали в ведомстве.