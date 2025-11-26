В Миассе женщина потеряла 1,6 млн рублей, доказывая, что работает на пенсии

Жительница Миасса отдала мошенникам 1,63 млн рублей. Аферисты написали ей в мессенджере от имени официального сообщества завода и попросили подтвердить статус работающего пенсионера.
В «группе завода» был логотип предприятия и упоминались фамилии настоящих сотрудников, так что 64-летняя женщина не заподозрила подвоха. Пенсионерка перешла по ссылке и ввела код из смс-ки. А вскоре ей уже названивали самозваные сотрудники портала госуслуг, Центробанка и правоохранительных органов.
Обманщики убедили женщину, что ее деньги под угрозой. В результате горожанка перевела им все свои сбережения и еще полмиллиона рублей, полученных в долг у знакомых.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, обман пенсионерка осознала, когда было уже поздно. После ее обращения в полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве.