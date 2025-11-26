В Миассе женщина потеряла 1,6 млн рублей, доказывая, что работает на пенсии

В «группе завода» был логотип предприятия и упоминались фамилии настоящих сотрудников, так что 64-летняя женщина не заподозрила подвоха. Пенсионерка перешла по ссылке и ввела код из смс-ки. А вскоре ей уже названивали самозваные сотрудники портала госуслуг, Центробанка и правоохранительных органов.