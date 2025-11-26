История исчезновения семьи Усольцевых получила новую версию

В Красноярском крае продолжаются поиски пропавшей семьи Усольцевых, однако ухудшение погоды и появление новых предположений только запутывают картину.
Спустя почти два месяца после исчезновения Усольцевых спасатели работают в условиях резкого похолодания и снегопадов. Район Кутурчинского Белогорья превращается в снежную ловушку: температура местами падает до минус 33 градусов, усиливается ветер, фиксируется гололёд. В таких условиях поисковые группы и волонтёры вынуждены двигаться медленно, а техника часто дает сбои.
Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина исчезли 28 сентября во время прогулки у горы Буратинка. За время поисков было озвучено множество версий — от встречи с хищниками до самовольного ухода. Официальное следствие по-прежнему склоняется к несчастному случаю, однако на фоне затянувшегося молчания появилась новая гипотеза — нападение змеи.
Местные жители предполагают, что один из членов семьи мог пострадать от укуса, а остальные решили не оставлять его одного. Герпетолог Евгений Рыбалтовский оценил вероятность подобного сценария. По его словам, в тайге встречается лишь обыкновенная гадюка, активная до конца сентября. Укус опасен при осложнениях, но для здорового человека редко бывает смертельным. При этом учёный отметил, что в те дни змея могла ещё находиться вне спячки, что теоретически не исключает новую версию.
Территория поисков осложнена множеством пещер. Сын Ирины Усольцевой, Данил Баталов, сообщил, что обнаружить людей в таких условиях чрезвычайно трудно: необходимы специальные навыки и знание местности. Он выразил надежду на возобновление полномасштабных поисков, одновременно отвечая на претензии в свой адрес. По его словам, он переживает сразу несколько личных трудностей, но старается сохранять силы благодаря поддержке друзей.
