История исчезновения семьи Усольцевых получила новую версию

Местные жители предполагают, что один из членов семьи мог пострадать от укуса, а остальные решили не оставлять его одного. Герпетолог Евгений Рыбалтовский оценил вероятность подобного сценария. По его словам, в тайге встречается лишь обыкновенная гадюка, активная до конца сентября. Укус опасен при осложнениях, но для здорового человека редко бывает смертельным. При этом учёный отметил, что в те дни змея могла ещё находиться вне спячки, что теоретически не исключает новую версию.