Вулкану Безымянный на Камчатке присвоили красный код авиаопасности

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 километров над уровнем моря, ему присвоили красный, наивысший, код авиационной опасности. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«В 15:35 KST (по местному времени, 06:35 по московскому — прим. ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Безымянный на 10 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 130 километров на восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок», — говорится в сообщении ученых.
До этого KVERT информировала о выбросе пепла Безымянным сегодня, 26 ноября, на 7 километров над уровнем моря (в 14:20 по местному времени или 05:20 по московскому) и на 5,5 километра (в 11:50 по местному времени или 02:50 по московскому, а также в 07:40 по местному времени или 22:40 по московскому).