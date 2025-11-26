Вулкану Безымянный на Камчатке присвоили красный код авиаопасности

До этого KVERT информировала о выбросе пепла Безымянным сегодня, 26 ноября, на 7 километров над уровнем моря (в 14:20 по местному времени или 05:20 по московскому) и на 5,5 километра (в 11:50 по местному времени или 02:50 по московскому, а также в 07:40 по местному времени или 22:40 по московскому).