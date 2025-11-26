Два жителя и два дома пострадали в результате массовой атаки БПЛА на Чувашию

Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме. Он заверил, что ситуация полностью взята под контроль. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи силами противовоздушной обороны было уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Наибольшее количество дронов сбили над территорией Белгородской области (13 БПЛА).
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.