Иркутянин угрожал своему соседу нарезным оружием

По словам задержанного, мужчина поссорился с соседом, после чего поднялся в квартиру, взял нарезной карабин, спустился на улицу и выстрелил из оружия в воздух. Спустя несколько минут нарушитель скрылся, однако полицейские оперативно установили его местонахождение и задержали.