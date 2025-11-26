Иркутянин угрожал своему соседу нарезным оружием

IrkutskMedia, 26 ноября. На улице Пушкина в Иркутске накануне утром сотрудники отдела полиции № 1 Межмуниципальное управление МВД России «Иркутское» задержали 55-летнего местного жителя, который угрожал соседу с помощью оружия. Инцидент произошёл во дворе многоквартирного дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
По словам задержанного, мужчина поссорился с соседом, после чего поднялся в квартиру, взял нарезной карабин, спустился на улицу и выстрелил из оружия в воздух. Спустя несколько минут нарушитель скрылся, однако полицейские оперативно установили его местонахождение и задержали.
Во время дальнейшей проверки у мужчины изъяли боеприпасы и три единицы оружия, среди которых два гладкоствольных ствола и нарезной карабин, использованный при выстреле. Вся изъятая техника направлена на экспертное исследование.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ, предусматривающей ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
