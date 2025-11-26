В гимназии Владивостока восьмиклассник открыл стрельбу из газового пистолета: есть пострадавшие

В гимназии № 1 города Владивостока ученик восьмого класса устроил стрельбу из газового пистолета прямо во время урока. Как сообщили в УМВД России, сигнал о распылении раздражающего вещества в учебном заведении поступил в дежурную часть полиции.
Сотрудники правоохранительных органов немедленно выехали на место происшествия.
В результате инцидента пострадала 14-летняя ученица, которой потребовалась медицинская помощь. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку, опрашивая участников и очевидцев произошедшего.
Следователи устанавливают степень тяжести вреда, причиненного здоровью школьницы. По завершении проверки будет принято процессуальное решение.
Прежде прокуратура начала проверку после давки в раздевалке школы № 9 во Владивостоке. В местных Telegram-каналах сообщают, что у одной школьницы трещина ребра, у других — вывихи и травмы спины.