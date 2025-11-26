В Ташкенте за взяточничество задержан главный юрисконсульт хокимията Яшнабадского района

Эта история началась ещё в октябре 2022 года: тогда 39-летний житель Ташкента выиграл через электронную платформу E-auksion право аренды земельного участка площадью 80 квадратных метров в Яшнабадском районе. Земля предназначалась для строительства объекта бытового обслуживания, договор аренды был заключён на 49 лет.
Однако из-за различных обстоятельств строительство не началось, и участок долгое время оставался неиспользованным. В сентябре 2025 года хокимият подал в гражданский суд иск о досрочном расторжении договора аренды, мотивируя это тем, что земля простаивает.
Предприниматель представил суду документы, подтверждающие уважительные причины простоя, и суд вынес решение в его пользу.
Но на этом история не закончилась. Главный юрисконсульт хокимията Яшнабадского района, выступавший представителем истца на процессе, решил воспользоваться ситуацией. Он потребовал от предпринимателя 5 тысяч долларов за то, чтобы не подавать апелляцию на решение суда.
Сотрудники управления Службы государственной безопасности по городу Ташкенту совместно с городским управлением Департамента при Генеральной прокуратуре провели оперативное мероприятие. В ходе передачи аванса в 4 тысячи долларов юрисконсульт был задержан с поличным.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 пункта «в» статьи 210 Уголовного кодекса (получение взятки). Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.