В Ташкенте за взяточничество задержан главный юрисконсульт хокимията Яшнабадского района

Но на этом история не закончилась. Главный юрисконсульт хокимията Яшнабадского района, выступавший представителем истца на процессе, решил воспользоваться ситуацией. Он потребовал от предпринимателя 5 тысяч долларов за то, чтобы не подавать апелляцию на решение суда.