Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Уфалее пенсионер погиб при пожаре в доме

В поселке Нижний Уфалей (Челябинская область) пенсионер погиб при пожаре в частном доме. В пресс-службе ГУ МЧС предварительной причиной пожара назвали непотушенную сигарету.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

В поселке Нижний Уфалей (Челябинская область) пенсионер погиб при пожаре в частном доме. В пресс-службе ГУ МЧС предварительной причиной пожара назвали непотушенную сигарету.

«Огнеборцы ликвидировали открытое горение, отбив угрозу распространения пожара. Во время разведки, внутри жилища был обнаружен погибший хозяин 1953 года рождения. По предварительным данным, причиной трагедии послужила неосторожность при курении», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Вместе с домом загорелась и надворная постройка. Из-за плотной застройки существовала угроза перехода огня на соседние жилые строения, но пожарные ликвидировали угрозу.