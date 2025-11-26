В Нижнем Уфалее пенсионер погиб при пожаре в доме

«Огнеборцы ликвидировали открытое горение, отбив угрозу распространения пожара. Во время разведки, внутри жилища был обнаружен погибший хозяин 1953 года рождения. По предварительным данным, причиной трагедии послужила неосторожность при курении», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.