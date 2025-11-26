Ричмонд
Во Франции задержали активистов из SOS Donbass по обвинению в шпионаже

Французские спецслужбы задержали нескольких участников гуманитарной ассоциации SOS Donbass, среди них — россиянка Анна Н. По данным местного издания Parisien, оперативники DGSI взяли её и ещё двух человек в ноябре, после чего прокуратура выдвинула задержанным тяжёлые обвинения.

Источник: Life.ru

Французские следователи утверждают, что группа якобы действовала под прикрытием помощи жителям Донбасса, при этом выполняла задания для российских структур.

Арестованные, включая француза Венсана П. и россиянина Вячеслава П., отвергают любую причастность к шпионской деятельности. Позднее по делу задержали также 58-летнего Бернара Ф., но его отпустили под надзор с жёсткими ограничениями.

Ранее Life.ru писал о деле задержанного во Франции баскетболиста Даниила Касаткина, которому грозит долгий срок в США. Парижский суд разрешил его выдачу.

