Во Франции задержали активистов из SOS Donbass по обвинению в шпионаже

Французские следователи утверждают, что группа якобы действовала под прикрытием помощи жителям Донбасса, при этом выполняла задания для российских структур.
Арестованные, включая француза Венсана П. и россиянина Вячеслава П., отвергают любую причастность к шпионской деятельности. Позднее по делу задержали также 58-летнего Бернара Ф., но его отпустили под надзор с жёсткими ограничениями.
