Во Франции задержали активистов из SOS Donbass по обвинению в шпионаже

Французские спецслужбы задержали нескольких участников гуманитарной ассоциации SOS Donbass, среди них — россиянка Анна Н. По данным местного издания Parisien, оперативники DGSI взяли её и ещё двух человек в ноябре, после чего прокуратура выдвинула задержанным тяжёлые обвинения.