Браконьер из Тюмени заплатит сотни тысяч за отстрел лося в курганских лесах

Житель Тюмени совершил незаконную охоту на территории Шатровского заказника (Курганская область) и был оштрафован на 100 тысяч рублей. Кроме штрафа, суд обязал его выплатить государству компенсацию ущерба в размере 320 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Курганской области.