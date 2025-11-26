Ричмонд
Браконьер из Тюмени заплатит сотни тысяч за отстрел лося в курганских лесах

Житель Тюмени выплатит крупную сумму после охоты в Курганской области.

Житель Тюмени совершил незаконную охоту на территории Шатровского заказника (Курганская область) и был оштрафован на 100 тысяч рублей. Кроме штрафа, суд обязал его выплатить государству компенсацию ущерба в размере 320 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Курганской области.

«В феврале текущего года житель Тюменской области без правоустанавливающих документов произвел отстрел лося в Шатровском государственном природном заказнике. В отношении него назначено административное наказание в виде штрафа. Поскольку его действия нанесли ущерб государству, прокуратура направила исковое заявление о взыскании компенсации, которое суд удовлетворил», — информирует telegram-канал курганской облпрокуратуры.

Прокуратура контролирует исполнение решения суда о взыскании ущерба с нарушителя. Незаконная охота квалифицирована как нарушение требований бюджетного законодательства.