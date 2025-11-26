Владимир Зеленский получил девять лет за коррупцию в российском суде

По данным судa, Зеленскому назначено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф полтора миллиона рублей и четыре года не занимать должности в государственных структурах, связанные с властными, организационными и хозяйственными полномочиями. Воинского звания он также лишён. Приговор пока не вступил в силу.