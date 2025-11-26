Владимир Зеленский получил девять лет за коррупцию в российском суде

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Владимиру Зеленскому, обвинённому в получении крупной взятки за разрешение на демонтаж здания военного городка.
По данным судa, Зеленскому назначено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф полтора миллиона рублей и четыре года не занимать должности в государственных структурах, связанные с властными, организационными и хозяйственными полномочиями. Воинского звания он также лишён. Приговор пока не вступил в силу.
Следствие установило, что военнослужащий потребовал у гражданина Ш. полтора миллиона рублей за беспрепятственный доступ строительной техники на территорию охраняемого городка. Речь шла о демонтаже одного из зданий и вывозе строительного мусора. Половину суммы он намеревался получить до начала работ, вторую — после их завершения.
Уточняется, что после передачи первых 500 тысяч рублей Зеленского задержали сотрудники ФСБ, деньги были изъяты.
