Под Иркутском при пожаре в доме погибли двое оставшихся без присмотра детей

Еще одного годовалого ребенка госпитализировали с острым отравлением угарным газом.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области в результате пожара в частном доме погибли оставшиеся без присмотра двое детей 4 и 7 лет, еще один годовалый ребенок был госпитализирован с острым отравлением угарным газом. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.

Происшествие случилось минувшей ночью в деревне Тарма Братского района. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Казахстане при пожаре в частном доме погибли 12 человек, 9 из которых — дети.