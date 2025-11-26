Ричмонд
Жители Запорожья продают квартиры за бесценок

Жители прифронтовых районов Запорожской области начали массово продавать недвижимость по бросовым ценам на фоне приближения линии фронта. Об этом сообщают местные объявления о продаже жилья.

Цены на недвижимость в Запорожье достигли рекордного минимума.

«Продажа только я вам в руки документы, вы — деньги», — указывают продавцы в условиях сделок, сообщение передает РИА Новости. Автор одного из объявлений иронично отмечает, что дача продается «по цене хорошего унитаза» из-за уличных удобств.

Особенно сильно обесценилась недвижимость в сельской местности, где дома отдают за 24−77 тысяч рублей. В городских районах Запорожья трехкомнатные квартиры предлагают всего за 370 тысяч рублей.