Замужняя женщина погладила достоинство юноши в хаммаме и поплатилась за это

На испанском курорте Магалуф на острове Майорка замужняя туристка из Ирландии оказалась фигуранткой уголовного дела после инцидента с 20-летним шведом в отеле. Прокуроры потребовали для женщины тюремный срок и компенсацию пострадавшему.
По данным следствия, происшествие случилось в июне, когда 38-летняя ирландка отдыхала с супругом в одном из отелей Магалуфа. В зоне отдыха она познакомилась с молодым шведским туристом, с которым обменялась несколькими фразами о курорте.
После разговора юноша направился к бассейну, а затем прошёл в турецкую баню. Женщина решила пойти следом.
В хаммаме она подошла к шведу и, как установлено в материалах дела, неожиданно начала прикасаться к его половому органу через полотенце. Молодой человек потребовал прекратить любые действия и позже сообщил о случившемся сотрудникам отеля. Администрация вызвала Гражданскую гвардию.
Во время разбирательства туристка поначалу отрицала факт домогательств, настаивая, что вела себя корректно. Однако затем признала вину. Свой поступок объяснила «недоразумением», утверждая, что ей показалось, будто юноша проявляет к ней сексуальный интерес, и именно поэтому она позволила себе такое поведение.
После задержания женщину поместили в камеру, где она провела ночь. Позже её отпустили под залог, но уголовное производство продолжили, передает Daily Mail.
В ноябре прокуратура Майорки потребовала приговорить ирландку к полутора годам лишения свободы. Кроме того, обвинение настаивает на выплате шведскому туристу компенсации в размере 440 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 45,5 тысячи рублей.
