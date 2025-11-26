Замужняя женщина погладила достоинство юноши в хаммаме и поплатилась за это

Во время разбирательства туристка поначалу отрицала факт домогательств, настаивая, что вела себя корректно. Однако затем признала вину. Свой поступок объяснила «недоразумением», утверждая, что ей показалось, будто юноша проявляет к ней сексуальный интерес, и именно поэтому она позволила себе такое поведение.