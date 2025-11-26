Ричмонд
В Чувашии зафиксировали повреждения в двух жилых домах после атаки БПЛА

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадали два жителя региона.

Источник: Аргументы и факты

Чебоксары подверглись массированной атаке беспилотников, в результате зафиксировали повреждения в жилых домах, пострадали два человека, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

«Зафиксированы повреждения в двух жилых домах. Пострадали два жителя, один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме», — написал Олег Николаев в Telegram.

Он добавил, что сейчас угрозы атаки БПЛА нет. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия. Местные жители, которых временно эвакуировали из пострадавших зданий, возвращаются в свои дома. Тем, кто нуждается в поддержке, ее окажут.

Ранее Олег Николаев сообщил, что украинские беспилотники атаковали Чувашию ранним утром 26 ноября. Благодаря действиям оперативных служб жертв нет.

