В Чувашии зафиксировали повреждения в двух жилых домах после атаки БПЛА

Чебоксары подверглись массированной атаке беспилотников, в результате зафиксировали повреждения в жилых домах, пострадали два человека, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
«Зафиксированы повреждения в двух жилых домах. Пострадали два жителя, один из них подросток. Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме», — написал Олег Николаев в Telegram.
Он добавил, что сейчас угрозы атаки БПЛА нет. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия. Местные жители, которых временно эвакуировали из пострадавших зданий, возвращаются в свои дома. Тем, кто нуждается в поддержке, ее окажут.
Ранее Олег Николаев сообщил, что украинские беспилотники атаковали Чувашию ранним утром 26 ноября. Благодаря действиям оперативных служб жертв нет.