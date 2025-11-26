Небольшая перепалка соседей закончилась стрельбой в Иркутске

Небольшой конфликт едва не привел к трагедии. Утром 25 ноября на улице Пушкина в Иркутске двое соседей немного повздорили во дворе многоэтажки. Неожиданно один из них, 55-летний житель города, решил доказать свою правоту, взяв оружие в руки. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.
— Разозлившись, мужчина поднялся к себе в квартиру, схватил нарезной карабин, вернулся на улицу и выстрелил в воздух, угрожая знакомому расправой. После этого он скрылся с места происшествия, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
На счастье, пострадавший успел вызвать полицию. Правоохранители оперативно прибыли по вызову и задержали стрелявшего. При обыске у него изъяли два гладкоствольных ружья и тот самый нарезной карабин, из которого был произведен выстрел, а также патроны.
Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «Угроза убийством». Изъятое оружие направлено на экспертизу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе завели уголовное дело после гибели двух детей на пожаре.