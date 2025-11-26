Небольшая перепалка соседей закончилась стрельбой в Иркутске

Небольшой конфликт едва не привел к трагедии. Утром 25 ноября на улице Пушкина в Иркутске двое соседей немного повздорили во дворе многоэтажки. Неожиданно один из них, 55-летний житель города, решил доказать свою правоту, взяв оружие в руки. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.