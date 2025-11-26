Baza: Московская семья живет с «обманутой мошенниками» хозяйкой квартиры

В Москве семья, купившая квартиру через риелтора, столкнулась с мошеннической схемой, после чего им пришлось заселиться в жилье с пожилой хозяйкой. Об этом в среду, 26 ноября, сообщает Baza.
Покупатели заранее проверили все документы: выписку, справки о состоянии здоровья продавца и отсутствии долгов по ЖКУ. В договор они добавили пункт о том, что сделка совершается добровольно. Однако позже выяснилось, что пожилая хозяйка действовала под влиянием мошенников. В итоге семья смогла попасть в квартиру только после вмешательства журналистов и теперь живет там вместе с прежней владелицей, ожидая решения суда.
Похожая история произошла с жительницей Мурманска. Она оформила ипотеку, заказала несколько юридических проверок и воспользовалась услугой «безопасной сделки», но все равно стала жертвой мошеннической схемы. Сейчас она платит по 45 тысяч рублей в месяц и вынуждена делить жилплощадь с хозяйкой, которая не съезжает.
Судебные разбирательства продолжаются почти год. По словам женщины, ей негде жить кроме честно купленной квартиры, поэтому она вынуждена ждать решения суда именно там, передает Telegram-канал.
Суды все чаще возвращают квартиры обманутым россиянам, продавшим недвижимость под влиянием мошенников. При этом покупатель может потерять и деньги, заплаченные за покупку, и приобретенную недвижимость. Что делать обеим сторонам сделки: жертвам аферистов — вернуть квартиру, а покупателю — не наткнуться на таких обманутых продавцов — в отдельном материале «Вечерней Москвы».