Baza: Московская семья живет с «обманутой мошенниками» хозяйкой квартиры

Покупатели заранее проверили все документы: выписку, справки о состоянии здоровья продавца и отсутствии долгов по ЖКУ. В договор они добавили пункт о том, что сделка совершается добровольно. Однако позже выяснилось, что пожилая хозяйка действовала под влиянием мошенников. В итоге семья смогла попасть в квартиру только после вмешательства журналистов и теперь живет там вместе с прежней владелицей, ожидая решения суда.