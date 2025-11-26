Ричмонд
Три взяточницы из бюро МСЭ в Самаре не смогли оспорить приговоры в облсуде

Самарский областной суд рассмотрел дело трех экс-руководителей бюро МСЭ.

Источник: Комсомольская правда

Три осужденные экс-сотрудницы самарского бюро МСЭ не смогли оспорить свои приговоры. Все трое занимали руководящие посты в учреждении. Одна из женщин получала взятки за незаконное установление инвалидности, сама давала взятки и пользовалась служебным положением, чтобы оформить выплаты себе и мужу. Вторая и третья — также получили взятки за «липовую» инвалидность.

«Самарский районный суд признал всех подсудимых виновными во взяточничестве и мошенничестве», — сообщила пресс-служба Самарского областного суда.

Две женщины получили реальные тюремные сроки — восемь и 11 лет колонии общего режима, также им присудили штрафы. Третью фигурантку дела суд обязал выплатить штраф — 850 тысяч рублей. Всем им запретили работать в медицинских врачебных комиссиях на разные сроки.

И прокуратура, и защитники осужденных подали апелляцию. Судебная коллегия изучила их и отклонила: оспорить приговор не удалось. Облсуд лишь уточнил формулировку дополнительного наказания в виде запрета на определенную работу.