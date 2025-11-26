Три взяточницы из бюро МСЭ в Самаре не смогли оспорить приговоры в облсуде

Три осужденные экс-сотрудницы самарского бюро МСЭ не смогли оспорить свои приговоры. Все трое занимали руководящие посты в учреждении. Одна из женщин получала взятки за незаконное установление инвалидности, сама давала взятки и пользовалась служебным положением, чтобы оформить выплаты себе и мужу. Вторая и третья — также получили взятки за «липовую» инвалидность.