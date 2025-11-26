Тюменец пытался сорвать сделку своего бизнес-партнера ложным звонком

«Желая воспрепятствовать поездке компаньона, Евгений прибыл на автовокзал с. Ярково с целью встречи совладельца компании. После того как в прибывших автобусах партнера не оказалось, Евгений совершил звонок в дежурную часть, представившись чужим именем, и сообщил ложные сведения о том, что его знакомый передвигается в автобусе по маршруту Тюмень-Екатеринбург и везет с собой взрывное устройство», — сообщает telegram-канал Тюменского областного суда.