Во Владивостоке школьница пострадала из-за распыленного газа на уроке

По данным следствия, учащийся 8-го класса во время урока распылил газ из аэрозольного пистолета.

Источник: Аргументы и факты

Во время урока в гимназии Владивостока ученик восьмого класса использовал аэрозольный пистолет, что привело к распылению газа в классе. В результате инцидента пострадала его 14-летняя одноклассница, сообщает пресс-служба Управления МВД по региону.

«Предварительно установлено, что учащийся восьмого класса применил аэрозольный пистолет, из-за чего газ распространился по классу. За медицинской помощью обратилась 14-летняя ученица. На месте происшествия работают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые уточняют все обстоятельства инцидента», — сообщили в полиции.

Ранее в Якутии 12-летняя школьница дала годовалому ребенку подышать вейпом и записала это на видео.