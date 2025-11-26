Во Владивостоке школьница пострадала из-за распыленного газа на уроке

Во время урока в гимназии Владивостока ученик восьмого класса использовал аэрозольный пистолет, что привело к распылению газа в классе. В результате инцидента пострадала его 14-летняя одноклассница, сообщает пресс-служба Управления МВД по региону.
«Предварительно установлено, что учащийся восьмого класса применил аэрозольный пистолет, из-за чего газ распространился по классу. За медицинской помощью обратилась 14-летняя ученица. На месте происшествия работают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые уточняют все обстоятельства инцидента», — сообщили в полиции.
Ранее в Якутии 12-летняя школьница дала годовалому ребенку подышать вейпом и записала это на видео.