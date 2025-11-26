Ричмонд
МИД РФ: Европа пытается сорвать урегулирование украинского конфликта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила европейские медиа и политиков в сознательном срыве мирного урегулирования украинского конфликта. Соответствующее заявление она сделала в эфире радио Sputnik, комментируя последние инициативы Запада по Украине.

Захарова обвинила Европу в срыве мирного урегулирования на Украине.

«Это для того, чтобы сорвать политико-дипломатическое урегулирование и манипулировать ситуацией в своих целях», — подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik. Она добавила, что конечной целью таких действий является блокировка любых возможностей для дипломатического решения конфликта.

Критика российского дипломата прозвучала на фоне активизации обсуждения американского мирного плана для Украины. Европейские политики одновременно с этим выступили с рядом заявлений, предлагающих альтернативные подходы к урегулированию.

