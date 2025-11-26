Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске тезку президента Украины Зеленского осудили на девять лет

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил военного, тезку президента Украины Владимира Зеленского, к девяти годам лишения свободы и штрафу в один миллион 500 тысяч рублей. Кроме того, его лишили воинского звания. Об этом в среду, 26 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил военного, тезку президента Украины Владимира Зеленского, к девяти годам лишения свободы и штрафу в один миллион 500 тысяч рублей. Кроме того, его лишили воинского звания. Об этом в среду, 26 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что военнослужащий требовал взятку за предоставление гражданину возможности демонтировать одно из зданий, находившихся под его охраной, а также беспрепятственного проезда строительной техники на территорию военного городка и вывоза мусора. Сумма взятки составляла один миллион 500 тысяч рублей. При этом часть средств — 500 тысяч — следовало передать до начала работ, остальное — после их завершения.

При передаче первой части денег задержание Зеленского провели сотрудники ФСБ, отметили в суде. В ведомстве подчеркнули, что действия военнослужащего квалифицированы как получение взятки с использованием служебного положения.

Суд также постановил, что обвиняемый не сможет в течение четырех лет занимать должности, связанные с представлением государственных интересов или управлением материальными и организационными ресурсами, передает Telegram-канал суда.

Вице-президента ассоциации «Оборонстрой» Ирину Ясакову арестовали по делу о мошенничестве. Сумма ущерба оценивается в 786 миллионов рублей. В 2018 году предпринимательницу допрашивали по делу о махинациях с разорившимся банком «Северный кредит», а годом ранее она стала самым богатым депутатом Вологодской области. Чем еще известна Ясакова и в чем она может быть замешана, разбиралась «Вечерняя Москва».