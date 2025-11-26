В Новосибирске тезку президента Украины Зеленского осудили на девять лет

Вице-президента ассоциации «Оборонстрой» Ирину Ясакову арестовали по делу о мошенничестве. Сумма ущерба оценивается в 786 миллионов рублей. В 2018 году предпринимательницу допрашивали по делу о махинациях с разорившимся банком «Северный кредит», а годом ранее она стала самым богатым депутатом Вологодской области. Чем еще известна Ясакова и в чем она может быть замешана, разбиралась «Вечерняя Москва».