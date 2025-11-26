ФСБ задержала сына челябинского политика Яцуна. Фото

При этом, по словам источника, Яцун-младший уже находится под «уголовкой». Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он ненадлежащим образом расходовал средства при строительстве дома № 84 по проспект Макеева в Миассе. Дом возводит ООО «Специализированный застройщик “Доминанта”. По данным СБИС, компания зарегистрирована в 2023 году в Челябинске. Владельцем и директором является Максим Яцун.