Генпрокуратура требует изъять имущество экс-замгубернатора Ростовской области

Генпрокуратура РФ подала иск в суд с требованием обратить в доход государства имущество бывшего вице-губернатора Ростовской области и главы регионального минтранса Владимира Окунева. Общая сумма имущества, которое может быть изъято, достигает 370 млн рублей. Об этом сообщил источник.

По данным Генпрокуратуры, стоимость имущества значительно превышает декларируемые доходы.

«Генеральная прокуратура подала в Гагаринский суд Москвы иск об обращении в доход государства имущества бывшего вице-губернатора Ростовской области Владимира Окунева и членов его семьи», — рассказал источник «Ведомостям». За более чем четырнадцатилетний период замещения публично значимых должностей Окуневым и бывшим замминистром транспорта Светланой Шаповаловой, а также их родственниками и доверенными лицами были приобретены 64 объекта движимого и недвижимого имущества общей стоимостью почти 370 млн рублей.

Среди имущества, которое прокуратура требует обратить в доход государства, — квартиры и машино-места в Ростове-на-Дону и Москве (в том числе помещения в престижных ЖК Freedom и Well House), жилые дома, земельные участки, коммерческая недвижимость, автомобили премиум-класса (Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser Prado, Mini Cooper), а также оставшаяся спецтехника.

По данным Генпрокуратуры, совокупная стоимость имущества, оформленного на Окунева, членов его семьи и доверенных лиц, значительно превышает декларируемые доходы и не объясняется законными источниками средств. По версии прокуратуры, еще в 2016 году, работая в «Автодоре», Окунев и Шаповалова создали компании ООО «Транснеруд-Юг» и ООО «Строитель», оформив их на родственников. После этого на неподтвержденные доходы были приобретены 37 грузовых седельных тягачей и полуприцепов, включая технику немецких и польских фирм MAN и WIELTON. Транспортные средства регистрировались на чиновников, их супругов и иных близких лиц, а затем сдавались в аренду указанным фирмам. Используя служебное положение, Окунев обеспечил участие подконтрольных компаний в государственных и муниципальных закупках, включая конкурсы, проводимые «Ростовавтодором».

Как ранее сообщает «Коммерсант», в Гагаринский суд Москвы Генпрокуратура подала антикоррупционный иск в отношении вице-губернатора Ростовской области Владимира Окунева. Основанием для иска стали подозрения в том, что чиновник незаконно вел предпринимательскую деятельность в сфере автобизнеса — у него было выявлено 37 единиц грузовой техники, включая грузовики и полуприцепы.