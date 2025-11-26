Генпрокуратура требует изъять имущество экс-замгубернатора Ростовской области

По данным Генпрокуратуры, совокупная стоимость имущества, оформленного на Окунева, членов его семьи и доверенных лиц, значительно превышает декларируемые доходы и не объясняется законными источниками средств. По версии прокуратуры, еще в 2016 году, работая в «Автодоре», Окунев и Шаповалова создали компании ООО «Транснеруд-Юг» и ООО «Строитель», оформив их на родственников. После этого на неподтвержденные доходы были приобретены 37 грузовых седельных тягачей и полуприцепов, включая технику немецких и польских фирм MAN и WIELTON. Транспортные средства регистрировались на чиновников, их супругов и иных близких лиц, а затем сдавались в аренду указанным фирмам. Используя служебное положение, Окунев обеспечил участие подконтрольных компаний в государственных и муниципальных закупках, включая конкурсы, проводимые «Ростовавтодором».