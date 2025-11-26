Профессор Медведев ответил, где искать семью Усольцевых

Спелеологи добавили, что пещеры района не подходят для жилья: вертикальные колодцы слишком глубокие, температура около плюс четырех градусов, а следы обжития сразу заметны. Единственная горизонтальная пещера находится слишком далеко — около 25 километров, и следы на снегу были бы очевидны, передает Aif.ru.