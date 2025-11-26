Ричмонд
В Хабаровском крае мужчина получил 17 лет колонии по делу о госизмене

Житель Комсомольска-на-Амуре осужден за передачу сведений о работе оборонного предприятия спецслужбам Украины.

Источник: Аргументы и факты

Суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам лишения свободы за передачу сведений о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

«Суд назначил виновному 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 450 тысяч рублей и ограничение свободы на 1 год 6 месяцев», — уточнили в прокуратуре.

Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена). По данным следствия, с августа по октябрь 2024 года он связался с представителями спецслужб Украины через интернет и по их заданию передавал информацию о работе оборонного предприятия. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.