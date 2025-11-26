В Хабаровском крае мужчина получил 17 лет колонии по делу о госизмене

Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена). По данным следствия, с августа по октябрь 2024 года он связался с представителями спецслужб Украины через интернет и по их заданию передавал информацию о работе оборонного предприятия. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.