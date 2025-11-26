Ричмонд
Тигр в Приморье забрался в хлев и задрал 40 баранов

В приморском поселке Нежино тигр атаковал отару овец. Местный житель снял на видео последствия происшествия.

Он рассказал, что ночью к ним в хлев забрался тигр и убил 40 баранов. Мужчина отметил, что утром, когда он обнаружил случившееся, картина была жуткой.

Очевидцы добавили, что ранее хищника видели около дороги, он скрывался в кустах при появлении людей.

Telegram-канал Amur Mash пишет, что на место происшествия направляются охотоведы для оценки ситуации и принятия мер.

Недавно тигр-людоед растерзал пожилого мужчину недалеко от индийского национального парка Валмики в штате Бихар. Инцидент произошел, когда 61-летний Кишун Махато из деревни Кхекхария выгнал своих буйволов на пастбище.