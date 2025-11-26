Российского чиновника отправили в колонию за жестокое избиение общественника

Зиминский городской суд Иркутской области вынес наказание главе сельского поселения и его отцу, признав их виновными сразу по нескольким статьям — от угроз убийством до разбоя.
По данным областной прокуратуры, инцидент произошёл в августе прошлого года. Глава села Николай Андреев вместе с отцом приехали в соседний населённый пункт, где на фоне личного конфликта напали на местного жителя, известного общественника. Мужчины вытащили потерпевшего из автомобиля и избивали его руками, ногами, камнем и деревянной палкой, нанося удары по голове и телу.
В ходе нападения они угрожали убийством, демонстрируя нож. Стекло машины пострадавшего было разбито камнем. После этого нападавшие отобрали мобильные телефоны у самого потерпевшего и случайного свидетеля.
Суд назначил Николаю Андрееву четыре с половиной года колонии общего режима. Его отец получил три с половиной года. В пользу потерпевших взыскана компенсация более 160 тысяч рублей. Оба фигуранта заключены под стражу в зале суда.
Известно, что Андреев возглавлял село Кимельтей с 2017 года. Ранее он работал инспектором ДПС, а в 2023 году участвовал в программе подготовки муниципальных управленцев «Школа мэров».
