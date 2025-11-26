Российского чиновника отправили в колонию за жестокое избиение общественника

По данным областной прокуратуры, инцидент произошёл в августе прошлого года. Глава села Николай Андреев вместе с отцом приехали в соседний населённый пункт, где на фоне личного конфликта напали на местного жителя, известного общественника. Мужчины вытащили потерпевшего из автомобиля и избивали его руками, ногами, камнем и деревянной палкой, нанося удары по голове и телу.