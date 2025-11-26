Мизулина обратилась в органы из-за продажи запрещенных товаров на маркетплейсах

Запрещенные товары встречаются не только в оптовой, но и в розничной продаже. Среди них, по данным Мизулиной, оказались соляная и серная кислоты, бензол, красный фосфор и другие вещества в недопустимых дозировках, за распространение которых предусмотрена уголовная ответственность.