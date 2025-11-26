Мизулина обратилась в органы из-за продажи запрещенных товаров на маркетплейсах

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что обратилась в правоохранительные органы из-за продажи запрещенных веществ на крупных торговых площадках. По ее словам, речь идет о прекурсорах наркотиков, а также взрывоопасных и токсичных материалах в жидкой и твердой форме.
Мизулина уточнила, что организация уведомила ФСБ, МВД и Ростехнадзор о случаях реализации таких химических соединений на маркетплейсах. По ее словам, обращения были направлены еще 24 октября.
Запрещенные товары встречаются не только в оптовой, но и в розничной продаже. Среди них, по данным Мизулиной, оказались соляная и серная кислоты, бензол, красный фосфор и другие вещества в недопустимых дозировках, за распространение которых предусмотрена уголовная ответственность.
Она добавила, что официальных ответов от госорганов пока не поступало, но предполагает, что правоохранители уже предпринимают действия. Косвенным подтверждением этого Мизулина назвала исчезновение некоторых подозрительных предложений с маркетплейсов, передает РИА Новости.
Мизулина также направила обращение в МВД России с вопросом о проверке блогера Ивана Золо на наличие рекламы наркошопов в его социальных сетях и песнях.