ФСБ нашла майнинг-ферму, укравшую электричества на 121 миллион рублей

Преступная группа маскировала свою деятельность под вывеской нескольких фирм, в том числе — действующего в пригороде специализированного застройщика.
«Установлено, что четверо злоумышленников с ноября прошлого по апрель этого года неоднократно предоставляли поставщику ресурсов фиктивные отчеты с заниженными сведениями об объемах электроэнергии, потребленной установкой для функционирования майнинговой инфраструктуры», — пояснили в ведомстве.
В результате компании причинен ущерб на сумму более 121 миллиона рублей.
Действия задержанных квалифицированы по статье о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере. Им может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей каждому. Кроме того, криптовалютчикам придется возместить весь причиненный ущерб.