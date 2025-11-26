ФСБ нашла майнинг-ферму, укравшую электричества на 121 миллион рублей

Действия задержанных квалифицированы по статье о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере. Им может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей каждому. Кроме того, криптовалютчикам придется возместить весь причиненный ущерб.