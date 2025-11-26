Ричмонд
ФСБ нашла майнинг-ферму, укравшую электричества на 121 миллион рублей

В пригороде Челябинска пресечена деятельность предпринимателей, организовавших ферму по добыче криптовалюты. Операцию провели оперативники УФСБ региона при содействии службы безопасности энергоснабжающей компании, сообщили в пресс-службе контрразведки.

Источник: Российская газета

Преступная группа маскировала свою деятельность под вывеской нескольких фирм, в том числе — действующего в пригороде специализированного застройщика.

«Установлено, что четверо злоумышленников с ноября прошлого по апрель этого года неоднократно предоставляли поставщику ресурсов фиктивные отчеты с заниженными сведениями об объемах электроэнергии, потребленной установкой для функционирования майнинговой инфраструктуры», — пояснили в ведомстве.

В результате компании причинен ущерб на сумму более 121 миллиона рублей.

Действия задержанных квалифицированы по статье о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере. Им может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей каждому. Кроме того, криптовалютчикам придется возместить весь причиненный ущерб.