Нарушения охраны труда на курганской агрофирме привели к тяжелой травме рабочего

«Основной причиной несчастного случая стало нарушение трудовой дисциплины самим работником, выполнение им работ, не входящих в его прямые обязанности, а также отсутствие достаточного контроля со стороны руководства. Выявлены нарушения охраны труда, отсутствие инструктажа, недостаточный контроль и несвоевременное реагирование на проблемы производственного процесса», — сообщила пресс-служба инспекции труда.