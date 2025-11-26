В ЯНАО вспыхнула фура, припаркованная возле жилого дома. Видео

«В 09:52 в пожарно-спасательную часть Губкинского поступило сообщение о возгорании фуры с прицепом в микрорайоне 1, за домом 41. На момент прибытия наблюдалась открытое горение автомобиля, внутри людей не было», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.