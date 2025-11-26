Спорткомплекс в Первоуральске выплатит компенсацию учительнице, упавшей на льду

В Первоуральске суд обязал спортивный комплекс «Гагаринский» выплатить компенсацию учительнице, которая поскользнулась на его территории. Инцидент произошел в марте, когда педагог с учениками пришла в ФОК. На обледеневшей дорожке у главного входа женщина упала и сломала руку. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.