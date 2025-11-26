Спорткомплекс в Первоуральске выплатит компенсацию учительнице, упавшей на льду

В Первоуральске суд обязал спортивный комплекс «Гагаринский» выплатить компенсацию учительнице, которая поскользнулась на его территории. Инцидент произошел в марте, когда педагог с учениками пришла в ФОК. На обледеневшей дорожке у главного входа женщина упала и сломала руку. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.
Несмотря на обращение к администратору комплекса, помощь пострадавшей оказана не была — сотрудница сослалась на отсутствие медработника в корпусе. Учительницу пришлось везти в травмпункт, где ей наложили гипс. Из-за травмы педагог месяц была на больничном, испытывая боль и трудности в быту.
— Педагог обратилась с иском в Первоуральский городской суд, в котором просила взыскать с частного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс “Гагаринский” компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, — уточнили в областном суде.
Суд установил, что падение произошло по вине ФОКа — администрация не очистила дорожку ото льда. Представители комплекса пытались оспорить решение, но суд оставил его в силе. Размер компенсации в 100 тысяч рублей суд счел справедливым возмещением за причиненные страдания.