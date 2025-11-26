Раскрыто, что сотрудницу полиции отстранили от службы за откровенные ролики

В аргентинском Буэнос-Айресе сотрудницу полиции временно отстранили и от службы после обнаружения в сети видеозаписей, где она появляется в униформе в неподобающем виде.
По данным местных СМИ, 20-летняя Николь Габриэла Верон публиковала ролики, в которых слишком раскованно вела себя, будучи в полицейской форме. На одних кадрах она демонстрировала наручники, на других — позировала перед зеркалом в обтягивающем боди, стилизованном под униформу, и подтяжках, напоминающих портупею. В ещё одном видео Верон играла в бильярд вместе с другой девушкой, также одетой в форму, предлагая подписчикам оставлять запросы в комментариях.
Проверка отдела внутренней безопасности установила: съёмки начались в период, когда полицейская находилась на больничном. Кроме того, выяснилось, что у неё есть аккаунт на платформе с откровенным контентом, где она, предположительно, тоже размещала материалы в форме.
В полиции заявили, что подобное поведение наносит ущерб репутации правоохранительных органов.
Читайте также: Раскрыто, что скрывали архивы СССР по делу кишинёвского маньяка Скрипника.