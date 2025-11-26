Раскрыто, что сотрудницу полиции отстранили от службы за откровенные ролики

По данным местных СМИ, 20-летняя Николь Габриэла Верон публиковала ролики, в которых слишком раскованно вела себя, будучи в полицейской форме. На одних кадрах она демонстрировала наручники, на других — позировала перед зеркалом в обтягивающем боди, стилизованном под униформу, и подтяжках, напоминающих портупею. В ещё одном видео Верон играла в бильярд вместе с другой девушкой, также одетой в форму, предлагая подписчикам оставлять запросы в комментариях.