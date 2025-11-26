В Магнитогорске вынесли приговор бывшему замначальника местного УМВД Андриянову

«Приговором суда Андриянов признан виновным по п.п. “г”, “е” ч.3 ст. 286 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах РФ на срок два года, и лишением специального звания», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.