Ермак поник после заявления Трампа о встрече с Путиным

«Когда он прочитал все сообщение, Ермак поник, по-видимому опустошенный новостью», — пишет New York Post. В тот момент Ермак давал интервью, в котором выражал надежду на скорое подписание Трампом и Зеленским совместного американо-украинского плана урегулирования. Когда главу офиса спросили про реакцию на заявление, тот попросил связаться с ним через 24 часа. По его словам, ему нужно время, чтобы оценить новую ситуацию. Ермак также выразил сомнение в стабильности позиции Трампа.