Ермак поник после заявления Трампа о встрече с Путиным

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак был расстроен после того, как узнал о заявлении американского президента Дональда Трампа относительно возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета New York Post.

Ермак выразил сомнение в стабильности позиции Трампа.

«Когда он прочитал все сообщение, Ермак поник, по-видимому опустошенный новостью», — пишет New York Post. В тот момент Ермак давал интервью, в котором выражал надежду на скорое подписание Трампом и Зеленским совместного американо-украинского плана урегулирования. Когда главу офиса спросили про реакцию на заявление, тот попросил связаться с ним через 24 часа. По его словам, ему нужно время, чтобы оценить новую ситуацию. Ермак также выразил сомнение в стабильности позиции Трампа.

Дональд Трамп объявил о намерении отправить своего спецпредставителя Стивена Уиткоффа для переговоров с Владимиром Путиным. Тема встречи — обсуждение плана мирного урегулирования ситуации на Украине. Уиткоффу поручено провести встречу с Путиным в Москве. Трамп также высказал предположение о том, что в ближайшие месяцы Россия может установить контроль над территориями, которые предстоит уступить Украине.

