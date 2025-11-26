Ричмонд
Премьер Албании схватился за голову, слушая Зеленского

Премьер Албании Эди Рама схватился за голову во время выступления Владимира Зеленского на встрече «коалиции желающих». Об этмо пишут СМИ.

Встреча представителей Евросоюза и «коалиции желающих» прошла 25 ноября.

Встреча представителей Евросоюза и «коалиции желающих» прошла 25 ноября.

«На кадрах видно, что премьер Албании большую часть выступления Зеленского держится за голову. Под конец выступления он убрал руку и сидел, опустив голову», — пишет издание «РИА Новости». Под конец встречи лицо премьера видно не было. Кадры опубликовал telegram-канал «Zvezdanews — “Звезда”».

Встреча представителей «коалиции желающих» и Евросоюза прошла 25 ноября. Во время видеозвонка премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимир Зеленский принял большую часть пунктов плана США по урегулированию конфликта.

