В Японии 20 человек застряли на колесе обозрения из-за удара молнии

Инцидент произошел вечером 25 ноября. В префектуре Осака остановилось колесо обозрения, в результате чего пассажиры оказались заблокированы в кабинах. Для эвакуации некоторых из них использовали пожарную лестницу. Последнего человека вывели с аттракциона примерно в 2:40 26 ноября. Никто не пострадал.