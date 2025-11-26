Ричмонд
В Японии 20 человек застряли на колесе обозрения из-за удара молнии

В результате инцидента с остановкой колеса обозрения в Японии никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

В Японии более 12 человек провели на колесе обозрения около девяти часов после его остановки из-за удара молнии, передает NHK.

Инцидент произошел вечером 25 ноября. В префектуре Осака остановилось колесо обозрения, в результате чего пассажиры оказались заблокированы в кабинах. Для эвакуации некоторых из них использовали пожарную лестницу. Последнего человека вывели с аттракциона примерно в 2:40 26 ноября. Никто не пострадал.

«Оператор заявляет, что колесо обозрения, вероятно, остановилось из-за системного сбоя, вызванного ударом молнии. Высота колеса обозрения в самой высокой точке составляет 123 метра», — сказано в публикации.

Как уточняет Xinhua, на колесе обозрения застряли 20 человек.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске посетители парка развлечений застряли вниз головой на сломавшемся аттракционе.