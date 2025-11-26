Арестован чоповец, забивший до смерти екатеринбуржца в магазине

Трагедия произошла 7 ноября на улице Пехотинцев, 7. Предварительно, Аргучинских вел себя подозрительно, и из-за этого работники соседнего магазина вызвали ЧОП. Охранники прибыли и стали бить потерпевшего руками и ногами. После этого Аргучинских доставили в отдел полиции, но он уже был мертв.