Фельдшер из Пермского края нажился на взятках в пандемию коронавируса

Березниковский городской суд вынес приговор местному фельдшеру. Медик в разгар пандемии наживался на оформлении фиктивных медицинских документов. Он одновременно работал в государственной поликлинике и частной больнице.
В 2021 году фельдшер совершил два преступления. Сначала он получил 32 тыс. руб. за три сертификата о вакцинации от коронавируса для людей, которые не делали прививку. Затем ему заплатили еще 15 тыс. руб. за фиктивный листок нетрудоспособности. Медик выдал его без реального приема пациента.
Фельдшера признали виновным по двум эпизодам получения взятки. Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил ему наказание в виде штрафа 850 тыс. руб. Дополнительно ему запрещено на 1 год и 10 месяцев занимать руководящие посты в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Он также лишен права проводить медосмотры на два года.
«Приговор не вступил в законную силу», — сообщил Пермский краевой суд.