В квартире жилого дома в Березниках обрушился потолок. Фото

В мае текущего года в соседнем с Березниками Соликамске рухнул потолок в квартире дома № 32 по улице Володарского. Собственники квартиры, 70-летние супруги обратились в свою управляющую компанию. Они попросили УК устранить последствия обрушения, но вместо помощи столкнулись с грубостью руководства управляющей организации. В ноябре обрушение потолка произошло в квартире дома № 23, расположенного на этой же улице. Дом, построенный в 50-х годах прошлого века, аварийным не признан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, глава Следкома Александр Бастрыкин взял ход его расследования на личный контроль.