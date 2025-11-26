Свердловчанин расчленил друга электропилой. Фото

По версии следствия, трагедия произошла 12 июня в одном из коллективных садов. Ласкин распивал спиртное со своим 59-летним знакомым. Последний попросил Олега отвезти его домой, но тот отказался пьяным садиться за руль. Тогда потерпевший взял нож и стал угрожать ему. Ласкин ударил жертву, выхватил нож и нанес смертельный удар.